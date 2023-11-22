قطر تكشف تفاصيل باتفاق الهدنة في غزة بين إسرائيل وحماس

بعد قصف مدرسة في غزة.. مستشار لبايدن: الضرر بالمدنيين الأبرياء "غير مقبول مطلقًا"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت قطر، التي لعبت دور الوساطة الرئيسي في المفاوضات بين إسرائيل وحماس، بيانها الخاص الذي أعلنت فيه ما أسمته "اتفاق هدنة إنسانية".

وتماشيا مع الإعلانات السابقة لطرفي الصراع، ذكر بيان وزارة الخارجية القطرية: "دولة قطر تعلن نجاح جهود الوساطة المشتركة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بين اسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق لهدنة إنسانية سيتم الاعلان عن توقيت بدئها خلال 24 ساعة وتستمر لأربعة أيام قابلة للتمديد".

وتابعت: "يشمل الاتفاق تبادل 50 من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الاسرائيلية على أن يتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق".

وأضافت الخارجية القطرية: "كما ستسمح الهدنة بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الانسانية.. تؤكد دولة قطر استمرار مساعيها الدبلوماسية لخفض التصعيد وحقن الدماء وحماية المدنيين، وتثمن بهذا الصدد الجهود التي بذلتها جمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية في دعم جهود الوساطة وصولاً إلى هذا الاتفاق".

ولم يحدد البيان عدد الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم لكنه يشير على ما يبدو إلى أن العدد سيزيد كلما طال أمد اتفاق الهدنة.