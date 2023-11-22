الصراع الفلسطيني - الإسرائيليالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي

منها "تناسب" و"هدن" و"إبادة".. ما عليك معرفته عن مصطلحات برزت بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي

الشرق الأوسط
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Credit: FADEL SENNA / Contributor

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN– ) في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية وّالحرب في قطاع غزة، يتناقل روّاد منصات التواصل الاجتماعي العديد من المصطلحات التي برزت مؤخرًا، حيث يكثر الحديث عن الهدن الإنسانية ووقف إطلاق النار وجرائم الحرب وّغير ذلك من مفردات. فيما يلي، نعرض لكم معاني البعض منها:

ceasefire

وقف إطلاق النار

تعليق القتال المتفق عليه بين أطراف النزاع، عادة كجزء من العملية السياسية. والمقصود منه هو أن يكون طويل الأجل وغالباً ما يغطي كامل المنطقة الجغرافية للصراع. وعادة ما يكون هدفه السماح للأطراف بالدخول في حوار، بما في ذلك إمكانية التوصل إلى تسوية سياسية دائمة.

humanitarian pauses

الهدن الإنسانية

وقف مؤقت للأعمال العدائية لأغراض إنسانية بحتة. وتتطلب موافقة جميع الأطراف المعنية، وعادة ما تكون لفترة محددة وفي منطقة جغرافية محددة حيث سيتم تنفيذ الأنشطة الإنسانية.

ethnic cleansing

الإبادة الجماعية

جريمة ترتكب بقصد تدمير كيان قومي، أو عرقي، أو عنصري، أو ديني كليًا، أو جزئيًا.

genocide

التطهير العرقي

جعل منطقة ما متجانسة عرقيًا باستخدام القوة أو الترهيب لإبعاد أشخاص من مجموعة عرقية أو دينية أخرى من منطقة معينة، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي.

humanitarean-passages

الممرات الإنسانية

هي طرق محددة وأساليب لوجستية متفق عليها من قبل جميع الأطراف المعنية للسماح بالمرور الآمن للمساعدات الإنسانية و/أو الأشخاص من نقطة إلى أخرى في منطقة القتال النشط.

internal-displacement

النازحون داخليًا

الأشـخاص أو مجموعـات من الأشخاص الذيـن اضطـروا أو أجبـروا علـى الفـرار أو علـى تـرك منازلهـم أو أماكـن إقامتهـم المعتـادة، لا سـيما نتيجـة أو سـعياً لتفـادي آثـار صراع مسـلح، أو حالات عنـف عـام، أو انتهـاكات حقـوق الإنسـان، أو الكـوارث الطبيعيـة، أو تلك التـي هي مـن صنـع الإنسان، والذيـن لـم يعبـروا حـدوداً دولية معترفاً بها من حدود الدولة.

war-crimes

جرائم الحرب

جرائم الحرب هي تلك الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي (المعاهدات أو القانون العرفي) التي تستتبع مسؤولية جنائية فردية بموجب القانون الدولي.

proportionality

التناسب

التناسب مبدأ أساسي في القانون الدولي يقضي بأن شرعية عمل ما تتحدَّد حسب احترام التوازن بين الهدف والوسيلة والطريقة المستخدمة لبلوغه وكذلك عواقب هذا العمل.

international-law

القانون الدولي الإنساني

يتألف القانون الدولي الإنساني من مجموعة من القواعد التي تهدف إلى الحد من آثار النزاعات المسلحة. ويحمي القانون الدولي الإنساني الأشخاص الذين لا يشاركون أو الذين يكفون عن المشاركة في الأعمال العدائية. وهو يقيد وسائل وأساليب الحرب.

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