(CNN) -- قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها "ليست على علم" بأي اتفاق تم التوصل إليه بين إسرائيل وحركة حماس للسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة الرهائن في غزة، وذلك في أعقاب إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي أن هذا سيكون مدرجا في الصفقة.

وأدلت المتحدثة باسم الصليب الأحمر، فاطمة ساتور، بتصريحات لـCNN، الخميس، قالت فيها: "حتى الآن، لم تُطلع اللجنة الدولية للصليب الأحمر على أي اتفاق تم التوصل إليه بين الطرفين، يتعلق بزيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر للرهائن. إذا تم الاتفاق على ذلك، فإن اللجنة الدولية للصليب الأحمر مستعدة للزيارة".

وأضافت ساتور: "وقد طالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر باستمرار بالإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين في غزة والمعاملة الإنسانية لهم. نحن لم نتوقف عن فعل ذلك وسنستمر مهما استغرق الأمر".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء إن الاتفاق بين إسرائيل وحماس يشمل زيارات الصليب الأحمر للرهائن الإسرائيليين الذين ما زالوا محتجزين في غزة بعد عودة بعضهم، بالإضافة إلى الأدوية للرهائن الذين يحتاجون إليها.

كوسيط محايد، لم يشارك الصليب الأحمر في المفاوضات، لكنه يقول إنه شارك في تسهيل الإفراج السابق عن أربعة رهائن.

يوم الاثنين، سافر رئيس المنظمة إلى قطر "لتعزيز القضايا الإنسانية"، وفقا لبيان، وخلال وجوده هناك، التقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والسلطات القطرية.