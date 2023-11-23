متحدث باسم الصحة في غزة: الجيش الإسرائيلي يعتقل مدير مستشفى الشفاء

لم يرافقهم سوى 4 أمهات و6 ممرضات.. ماذا نعرف عن الخدج الذين تم إجلاؤهم من مستشفى الشفاء إلى مصر؟

فيديو صورته كاميرا CNN.. شاهد الأطفال الخدج بعد نقلهم من مستشفى الشفاء

(CNN) -- اعتُقل مدير أكبر مستشفيات قطاع غزة (مستشفى الشفاء) من جانب الجيش الإسرائيلي، وفق ما ذكره المتحدث باسم وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.

وقال المتحدث، أشرف القدرة، الخميس، إن أطباء آخرين اعتُقلوا أيضا إلى جانب مدير المستشفى، محمد أبو سلمية.

ولم تتمكن CNN من التحقق من الاعتقالات بشكل مستقل، وحاولت التواصل مع الجيش الإسرائيلي للحصول على تعليق.

وبحسب ما ورد تم اعتقال أبو سلمية أثناء إجلائه مع قافلة منظمة الصحة العالمية، حسبما قال طبيب الطوارئ داخل الشفاء لقناة "الجزيرة" نقلا عن الأطباء المرافقين للمدير.