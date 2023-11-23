الصراع الفلسطيني - الإسرائيليالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي

بعد أنباء عن اعتقاله.. الجيش الإسرائيلي يُعلق على "ضرورة استجواب" مدير مستشفى الشفاء

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
بعد أنباء عن اعتقاله.. الجيش الإسرائيلي يُعلق على "ضرورة استجواب" مدير مستشف الشفاء
Credit: BASHAR TALEB/AFP via Getty Images)

(CNN) -- قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، المقدم بيتر ليرنر، لشبكة CNN الخميس، إن مدير مستشفى الشفاء في غزة “يجب أن يخضع للاستجواب”، لكنه لم يؤكد اعتقال محمد أبو سلمية.

وأشار ليرنر إلى أن "من المنطقي أن يتم استجوابه" حول ما يدعي الجيش الإسرائيلي أنها شبكة واسعة من الأنفاق بنتها حماس تحت المستشفى ووصلتها به.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لمذيع CNN، ماكس فوستر، عند سؤاله حول التقارير التي تتحدث عن اعتقال أبو سلمية: " كان في حالة من الإنكار المستمر قائلاً إن الأمر لم يحدث. كيف يمكن للمدير العام للمستشفى ألا يعرف عن نظام الأنفاق؟".

قد يهمك أيضاً

متحدث باسم الصحة في غزة: الجيش الإسرائيلي يعتقل مدير مستشفى الشفاء

وتابع ليرنر قائلا: "نحتاج لنعرف ما يستطيع مشاركته معنا بالضبط حول ما يعلمه عن الأمر".

وقبل توقف القتال المتوقع، قال ليرنر إن القوات الإسرائيلية تواصل القتال ضد حماس في غزة. وبمجرد إعلان الهدنة، "سنوقف إطلاق النار بينما يتم إصدار تعليمات الحكومات انسجاما مع تنفيذ إطار العمل (الاتفاق)"، قال ليرنر.

واعتُقل مدير أكبر مستشفيات قطاع غزة (مستشفى الشفاء) من جانب الجيش الإسرائيلي، وفق ما ذكره المتحدث باسم وزارة الصحة التابعة لحركة حماس، الخميس.

ولم تتمكن CNN من التحقق بشكل مستقل من حقيقة اعتقاله.

تابعونا عبر

© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.