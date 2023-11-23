(CNN) -- قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، المقدم بيتر ليرنر، لشبكة CNN الخميس، إن مدير مستشفى الشفاء في غزة “يجب أن يخضع للاستجواب”، لكنه لم يؤكد اعتقال محمد أبو سلمية.

وأشار ليرنر إلى أن "من المنطقي أن يتم استجوابه" حول ما يدعي الجيش الإسرائيلي أنها شبكة واسعة من الأنفاق بنتها حماس تحت المستشفى ووصلتها به.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لمذيع CNN، ماكس فوستر، عند سؤاله حول التقارير التي تتحدث عن اعتقال أبو سلمية: " كان في حالة من الإنكار المستمر قائلاً إن الأمر لم يحدث. كيف يمكن للمدير العام للمستشفى ألا يعرف عن نظام الأنفاق؟".

وتابع ليرنر قائلا: "نحتاج لنعرف ما يستطيع مشاركته معنا بالضبط حول ما يعلمه عن الأمر".

وقبل توقف القتال المتوقع، قال ليرنر إن القوات الإسرائيلية تواصل القتال ضد حماس في غزة. وبمجرد إعلان الهدنة، "سنوقف إطلاق النار بينما يتم إصدار تعليمات الحكومات انسجاما مع تنفيذ إطار العمل (الاتفاق)"، قال ليرنر.

واعتُقل مدير أكبر مستشفيات قطاع غزة (مستشفى الشفاء) من جانب الجيش الإسرائيلي، وفق ما ذكره المتحدث باسم وزارة الصحة التابعة لحركة حماس، الخميس.

ولم تتمكن CNN من التحقق بشكل مستقل من حقيقة اعتقاله.