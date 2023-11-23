بالأرقام.. عدد القاصرين الفلسطينيين المحتجزين بإسرائيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— في ظل الإعلان عن اتفاق في المفاوضات بين إسرائيل وحماس، الذي لعبت فيه قطر دورًا رئيسيا وأسمته بـ"اتفاق هدنة إنسانية".

ووفقًا للبيان الصادر عن وزارة الخارجية القطرية، تشمل الهدنة السماح بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتبادل 50 من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الاسرائيلية على أن يتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق".

ووفقًا لبيانات صادرة عن منظمة "بتسليم" غير الحكومية ومركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، في نهاية سبتمبر/ أيلول 2023، كانت مصلحة السجون الإسرائيلية تحتجز 146 قاصرًا فلسطينيًا رهن الاحتجاز أو في السجن بناءً على ما حددته لأسباب "أمنية". في ذلك الوقت، كانت مصلحة السجون تحتجز أيضًا 34 قاصرًا فلسطينيًا لوجودهم في إسرائيل بشكل غير قانوني.

نعرض لكم في الانفوغرافيك أعلاه نظرة على أعداد القاصرين الذين اعتقلوا من قبل الأمن الإسرائيلي خلال الـ15 عامًا الماضية.