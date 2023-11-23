الجيش الأمريكي: إسقاط مسيرات انطلقت من مناطق يسيطر عليها الحوثيون

(CNN) -- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، الخميس، إسقاط السفينة الأمريكية "يو إس إس توماس هودنر" عدة طائرات بدون طيار انطلقت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وقالت القيادة المركزية، عبر منصة "إكس": "في صباح يوم الخميس، أسقطت السفينة الأمريكية يو إس إس توماس هودنر عدة طائرات بدون طيار انطلقت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

وأضافت: "تم إسقاط الطائرات بدون طيار بينما كانت السفينة الحربية الأمريكية تقوم بدورية في البحر الأحمر".

وتابعت: "لم تتعرض السفينة وطاقمها لأي ضرر أو إصابة".