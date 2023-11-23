الجيش الأمريكي: إسقاط مسيرات انطلقت من مناطق يسيطر عليها الحوثيون

الشرق الأوسط
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الجيش الأمريكي: إسقاط مسيرات انطلقت من مناطق يسيطر عليها الحوثيون
صورة أرشيفية لسفينة حربية أمريكية Credit: FELIX GARZA/US NAVY/AFP via Getty Images

(CNN) -- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، الخميس، إسقاط السفينة الأمريكية "يو إس إس توماس هودنر" عدة طائرات بدون طيار انطلقت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

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وقالت القيادة المركزية، عبر منصة "إكس": "في صباح يوم الخميس، أسقطت السفينة الأمريكية يو إس إس توماس هودنر عدة طائرات بدون طيار انطلقت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

وأضافت: "تم إسقاط الطائرات بدون طيار بينما كانت السفينة الحربية الأمريكية تقوم بدورية في البحر الأحمر".

وتابعت: "لم تتعرض السفينة وطاقمها لأي ضرر أو إصابة".

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