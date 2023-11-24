حصيلة القتلى في غزة تصل إلى 14,800 منهم 5,850 طفل

(CNN)-- بلغ عدد القتلى في غزة جراء الهجمات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 14,854 شخصا، من بينهم 5,850 طفلا، وفقا لمعلومات من سلطات حماس في القطاع.

أصبح الحصول على معلومات محدثة عن عدد القتلى في غزة أكثر صعوبة مع استمرار الحملة الجوية والبرية الإسرائيلية المكثفة.

وقدرت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله، الاثنين، والتي تأخذ بياناتها من المستشفيات ومصادر أخرى في قطاع غزة، عدد القتلى بـ 12700.

وفي تحديثات صحية منذ ذلك الحين، قالت الوزارة التي تتخذ من رام الله مقرا لها، إن الاضطرابات الخطيرة في شبكات الاتصالات في غزة جعلت جهودها في جمع البيانات الدقيقة مستحيلة.

وواصل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، الذي يقوم بجمع ومراجعة البيانات من جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، الاستشهاد بالأرقام الواردة من غزة.

يوم الأربعاء، قال رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، لشبكة CNN إن الأمم المتحدة ملتزمة باستخدامها للإحصاءات الصادرة عن وزارة الصحة في غزة، قائلاً إن فريقه "قام بتثليث [الأرقام] على مر السنين للتأكد من أننا نشعر بالثقة تجاهها".

وأضاف: "نحن لا ننشر هذه الأرقام دون تفكير".