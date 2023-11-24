بالصور.. غزة بالساعات الأولى بعد دخول الهدنة حيّز التنفيذ

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—دخلت الهدنة في قطاع غزة، حيّز التنفيذ الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي للقطاع (الثامنة صباحا بتوقيت مكة) وفقا لما أعلنته وزارة الخارجية القطرية، الخميس.

فلسطينيون ممن لجأوا إلى مراكز إيواء مؤقتة يعودون إلى منازلهم شرق خان يونس، جنوب قطاع غزة، صباح الجمعة Credit: MAHMUD HAMS/AFP via Getty Images

وشهدت مناطق مثل خان يونس جنوب القطاع عودة نازحين إلى منازلهم بعد أن لجأوا لمناطق أخرى هربا من الضربات الإسرائيلية التي بدأت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي ردا على الهجوم الذي نفذته حماس داخل إسرائيل.

Credit: MAHMUD HAMS/AFP via Getty Images)

ويبدو أن الهدنة بين إسرائيل وحماس سارية المفعول، رغم وابل من نيران المدفعية الإسرائيلية وصفارات الإنذار التحذيرية من الصواريخ التي دوّت في الدقائق الأولى بعد الساعة السابعة صباحا وموعد دخول حيّز التنفيذ.

Credit: MAHMUD HAMS/AFP via Getty Images)

وقال صحفيو شبكة CNN في سديروت، جنوب إسرائيل، إن أصوات نيران الأسلحة الثقيلة توقفت حوالي الساعة 7:18 صباحًا بالتوقيت المحلي، ولفتوا إلى أنهم سمعوا ما بدا وكأنه إطلاق نار من أسلحة صغيرة داخل غزة بعد حوالي 20 دقيقة، لكن يبدو أن نيران المدفعية والغارات الجوية والصواريخ توقفت.