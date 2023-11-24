استمع إلى ما يعتقد عقيد أمريكي متقاعد أن حماس ستفعله خلال الهدنة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، استعداد الحركة للعمل مع قطر ومصر لتحقيق وقف شامل لإطلاق النار في قطاع غزة، مشددا على التزام الحركة باتفاق الهدنة الذي دخل حيز التنفيذ صباح الجمعة، وذلك في كلمة متلفزة له.

وقال هنية: "خضنا برعاية الأشقاء في قطر ومصر مفاوضات صعبة وشاقة على مدار الأسابيع الماضية وبالتشاور مع فصائل المقاومة سعيا منا لحماية أبناء شعبنا وتحقيق احتياجاته في مواجهة سياسة التجويع والحصار والخنق".

وأضاف رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" قائلا: "أدرنا هذه المفاوضات بمسؤولية عالية وبتوازن دقيق جمع بين الحرص على التخفيف على شعبنا ووقف آلة القتل والمجازر الوحشية وبين ألا نسمح للعدو بفرض أجندته أو الهروب من استحقاقات هذه الهدنة بل فرض رؤيتنا وأولوياتنا"، على حد قوله.

وأكد هنية "التزام" الحركة بتنفيذ الاتفاق وإنجاحه طالما التزمت إسرائيل بذلك، وأكد استعداد "حماس" للعمل مع مصر وقطر على تحقيق "وقف شامل للعدوان على غزة" في إشارة إلى وقف شامل لإطلاق النار في القطاع.

وتابع هنية قائلا: "إن الإفراج بموجب اتفاق الهدنة عن الأسيرات والأطفال من سجون العدو هو أول الغيث وأول الغيث قطر ثم ينهمر"، حسب قوله.

وأكد هنية أن عناصر حماس "لن يغادروا مواقعهم ولن يتخلوا عن مسؤولياتهم تجاه شعبهم قبل المعركة وأثناء المعركة وبعد المعركة" وأشاد بالموقف العربي والإسلامي الرافض لأي تدخل خارجي في مصير القطاع بعد انتهاء الصراع ورفض التهجير القسري إلى مصر والأردن منوها بخطاب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

ووجه رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" تحية لـ"فصائل المقاومة في لبنان" على عملياتهم على المناطق الإسرائيلية في الشمال ووجه تحيته للحوثيين في اليمن لتعبيرهم عن "تضامنهم مع أشقائهم في فلسطين وغزة على طريقتهم"، على حد تعبيره، ووجه التحية أيضا للفصائل المسلحة العراقية.