خالد بن سلمان يؤكد "ضرورة وقف العمليات العسكرية في غزة وإدخال المساعدات"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، الخميس، على أهمية "الوقف الشامل للعمليات العسكرية، وحماية المدنيين، وإدخال المساعدات الإنسانية" إلى غزة.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، بحث الأمير خالد بن سلمان خلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيره البريطاني غرانت شابس "آخر تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها، والجهود المبذولة بشأنها"، وأكد وزير الدفاع السعودية على "أهمية الوقف الشامل للعمليات العسكرية وحماية المدنيين وإدخال المساعدات الإنسانية".

وأضافت الوكالة أنه "جرى خلال الاتصال استعراض الشراكة الإستراتيجية الدفاعية بين السعودية والمملكة المتحدة وسبل تعزيزها وتطويرها في مجالات التعاون المشتركة، كما تم بحث الجهود المبذولة حيال المستجدات الإقليمية والدولية".

وجاءت تصريحات وزير الدفاع السعودي بعد ساعات قليلة من إعلان وزارة الخارجية القطرية أن الهدنة الإنسانية في غزة ستدخل حيز التنفيذ عند الساعة السابعة صباح الجمعة بالتوقيت المحلي للقطاع، ضمن الاتفاق الذي تم بوساطة الدوحة والقاهرة وواشنطن، وأن الإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حركة "حماس" سيبدأ عند الساعة الرابعة من مساء اليوم نفسه.