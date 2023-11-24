مسؤول أممي لـCNN: نتوقع دخول المساعدات إلى غزة "فورا" عقب بدء الهدنة

(CNN)-- قال مسؤول أممي، لشبكة CNN، الخميس، إن الأمم المتحدة تتوقع أن تدخل شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة "فورا" بعد بدء الهدنة بين إسرائيل وحركة "حماس"، الجمعة.

وأضاف أندريا دي دومينيكو، رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية "أوتشا"، لمراسلة CNN إيزا سواريز: "سيكون هناك تفعيل فوري للعمليات المختلفة التي خططنا لها"، وتابع أن مكتب الأمم المتحدة يعد عملياته منذ يومين "ليكون مستعدا للاستفادة قدر الإمكان من هذه الفرصة الفريدة"، وذكر أن الغذاء والماء والوقود والمواد اليومية العادية هي من بين مواد المساعدات التي تضمها القافلة.

وكانت وزارة الخارجية القطرية أعلنت، الخميس، أن الهدنة الإنسانية في غزة ستدخل حيز التنفيذ عند الساعة السابعة صباح الجمعة بالتوقيت المحلي للقطاع، ضمن الاتفاق الذي تم بوساطة الدوحة والقاهرة وواشنطن، وأن الإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حركة "حماس" سيبدأ عند الساعة الرابعة من مساء اليوم نفسه.

