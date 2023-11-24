(CNN)-- أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أنها استقبلت، الخميس، 80 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية دخلت قطاع غزة عبر معبر رفح.

وأضافت الجمعية أن الشاحنات حملت مواد غذائية ومياه ومعدات طبية وأدوية ومعدات إغاثة عامة إلى غزة.

وتصطف قافلة كبيرة من شاحنات المساعدات عند معبر رفح الحدودي على الحدود بين مصر وغزة، على أهبة الاستعداد عندما تبدأ الهدنة بين إسرائيل وحركة "حماس"، وعلى الرغم من أن المكتب الصحفي للحكومة المصرية قال، لشبكة CNN، فإنه لم يتضح بعد نوع المساعدات أو حجم المساعدات التي سيتم السماح بدخولها إلى قطاع غزة.

ومنذ 21 أكتوبر/ تشرين الأول، تم استقبال ما مجموعه 1563 شاحنة، بمعدل حوالي 45 شاحنة يوميا.