عينا عنصر بكتائب القسام تثير تفاعلا خلال إطلاق سراح الرهائن الجمعة

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو للحظة تسليم عناصر من كتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس) للرهائن ضمن اتفاق هدنة بين إسرائيل والحركة يمتد لأربع أيام.

وأبرز رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات لعيني ويدي عنصر بكتائب القسام خلال عملية التسليم وسط تكهنات بأن العنصر هي فتاة مقاتلة بصفوف الحركة، وهو ما لا يمكن لـCNN التأكد منه بصورة مستقلة.

وأطلقت حماس، الجمعة، سراح 13 من الرهائن الإسرائيليين إضافة إلى 10 تايلانديين وفلبيني واحد، بحسب ما أكدته مصادر مصرية وقطرية، في حين أطلقت إسرائيل سراح 39 فلسطينيًا بالمقابل في إطار المرحلة الأولى من صفقة التبادل التي تم إبرامها.

وكان منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينيسلاند، قد رحّب الجمعة، بتنفيذ الاتفاق المبرم بين إسرائيل وحماس، قائلا في بيان: "أرحب ببدء تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، والذي شهد إطلاق سراح 13 رهينة إسرائيلية، وخروج 39 فلسطينيا من السجون الإسرائيلية".

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان، الجمعة، أن الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) والجيش تسلما القائمة الثانية للرهائن الإسرائيليين المقرر إطلاق سراحهم، السبت، كجزء من الإطار المتفق عليه مع حركة "حماس".