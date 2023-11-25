الجيش الإسرائيلي عن تنفيذ اتفاق الرهائن: الأيام المقبلة ستكون"معقدة"

(CNN) -- قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييال هاغاري، الجمعة، إن الأيام المقبلة لتنفيذ اتفاق إطلاق سراح الرهائن ستكون "معقدة".

وأضاف هاغاري، في مؤتمر صحفي: "نحن نستعد لمواصلة تنفيذ إطار عودة الرهائن، الأيام التي تنتظرنا ستكون معقدة، لا شيء سينتهي حتى ينتهي. يجب أن نكون مستعدين".

وتابع: "مشهد الرهائن وهم يعبرون الحدود إلى إسرائيل يبعث على ارتياح كبير، ومع ذلك فإن قلوبنا مع الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة".

ويمثل الاتفاق، الذي رافقه هدنة مدتها أربعة أيام بين حركة "حماس" وإسرائيل بدأت صباح الجمعة، أول اختراق دبلوماسي كبير في الصراع.

وقال هاغاري: "في قطاع غزة في ساعات الصباح، انتشرت قوات الجيش على طول خطوط التهدئة في غزة، وتم إطلاع القادة على كيفية التصرف خلال فترة التهدئة".

وأضاف: "خلال أيام التوقف، سيكمل الجيش الإسرائيلي الاستعدادات للمراحل التالية من الحرب".

وردا على سؤال حول احتمال أن يحاول كبار مسؤولي "حماس" الفرار من غزة خلال الهدنة، قال هاغاري: "نحن نراقب كل ما هو ضروري، ونراقب كبار مسؤولي حماس، في غزة وفي أي مكان في العالم".