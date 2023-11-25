(CNN)-- رحب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينيسلاند، الجمعة، بتنفيذ الاتفاق المبرم بين إسرائيل وحركة "حماس"، الأربعاء الماضي، بشأن تطبيق هدنة لمدة 4 أيام، وتبادل مجموعة من الرهائن لدى "حماس" بفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وقال وينسلاند، في بيان: "أرحب ببدء اليوم تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، والذي شهد إطلاق سراح 13 رهينة إسرائيلية، وخروج 39 فلسطينيا من السجون الإسرائيلية".

وتوصلت إسرائيل و"حماس" إلى اتفاق لوقف القتال لمدة 4 أيام وإطلاق سراح 50 رهينة محتجزين في غزة، وبدأت الهدنة في الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي يوم الجمعة.

وأضاف وينسلاند: "أرحب أيضا بالإفراج عن عدد من العمال الأجانب المحتجزين في غزة، وأتطلع إلى عمليات إطلاق سراح إضافية متوقعة خلال الأيام المقبلة"، وتابع أن وقف القتال "دخل حيز التنفيذ مع هدوء نسبي، مما سمح بدخول شاحنات محملة بالمساعدات إلى غزة"، وقال: "تمثل هذه التطورات إنجازا إنسانيا هاما نحتاج إلى البناء عليه".

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، قالت الأمم المتحدة إن 137 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية دخلت إلى قطاع غزة، كما دعا إلى إطلاق سراح جميع الرهائن "المحتجزين لدى حماس وآخرين في غزة".

وتمثل قافلة الإغاثة "أكبر عملية تسليم للمساعدات" منذ أن فرضت إسرائيل حصارا كاملا على غزة في أعقاب هجوم "حماس" في 7 أكتوبر/تشرين الأول.