"لماذا لم تسألني عن الرهائن الفلسطينيين بسجون إسرائيل؟".. نقاش حاد بين السفير حسام زملط ومذيع CNN

القدس (CNN)-- تجمّع فلسطينيون أمام مبنى بلدية البيرة بالقرب من رام الله بالضفة الغربية المحتلة، حيث من المتوقع أن يصل قريبًا بعض الأسرى والمعتقلين الـ 39 الذين أطلقت إسرائيل سراحهم كجزء من صفقة مع حماس.

وأكدت هيئة السجون الإسرائيلية أن جميع السجناء الـ 39 غادروا أماكن احتجازهم – سجنا ديمون ومجيدو في إسرائيل، وسجن عوفر في الضفة الغربية – في وقت سابق السبت.

ويشار إلى أن 33 من المفرج عنهم هم من المراهقين الذكور حتى سن 18 عامًا. والستة الباقون هم من النساء.

واستنادًا إلى معلومات من هيئة السجون الإسرائيلية ونادي الأسير الفلسطيني، وهي منظمة غير حكومية تعمل على تعزيز حقوق السجناء، تقدر شبكة CNN أن 15 من المفرج عنهم السبت كانوا يقضون أحكامًا، معظمها بسبب هجمات على إسرائيليين.

أما الـ 24 الآخرون فقد تم احتجازهم فيما يسمى بالاعتقال الإداري، أي أنهم تم احتجازهم دون معرفة أي تهم موجهة إليهم، ودون أي إجراءات قانونية.