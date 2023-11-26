تفاصيل استيلاء الحوثيين على سفينة في البحر الأحمر ردا على "الحرب في غزة"

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- تعرضت سفينة حاويات لهجوم بطائرة بدون طيار يشتبه أنها إيرانية في المحيط الهندي، الجمعة، حسبما قال مسؤولان عسكريان أمريكيان لشبكة CNN.

وقال أحد المسؤولين إن الطائرة بدون طيار ضربت الناقلة CMA CGM Symi، مما تسبب في أضرار طفيفة ولم تقع إصابات.

وقال المسؤولون إن السفينة مملوكة لإسرائيليين، وجاء الهجوم في اليوم الأول من توقف القتال بين إسرائيل وحماس، الذي من المتوقع أن يستمر 96 ساعة على الأقل.

وأضاف أحد المسؤولين أنه من المحتمل أن تكون الطائرة بدون طيار قد أطلقت النار على السفينة التي ترفع علم مالطا من قبل الحرس الثوري الإيراني. وقال المسؤولان إن الولايات المتحدة تراقب الوضع عن كثب، مشيرين إلى أن أقرب سفينة أمريكية تقع على بعد مئات الأميال.

كانت وكالة أسوشيتد برس أول من أبلغ للمرة الأولى عن هجوم الطائرة بدون طيار.

والسفينة مملوكة لشركة Eastern Pacific Shipping التي يسيطر عليها الملياردير الإسرائيلي عيدان عوفر. اعتبارًا من صباح السبت، بدا أن الموقع الإلكتروني لشركة Eastern Pacific Shipping غير متصل بالإنترنت.

وأظهرت مواقع التتبع البحري أن سفينة الحاويات غادرت الإمارات العربية المتحدة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

في نهاية الأسبوع الماضي، أطلق الحوثيون، المدعومون من إيران في اليمن، تحذيرًا للسفن في البحر الأحمر التي ترفع العلم الإسرائيلي، أو تديرها شركات إسرائيلية، أو مملوكة لإسرائيليين. وقالت القوات البحرية التابعة للحوثيين إنها ستنفذ عمليات عسكرية ضد هذه السفن حتى "توقف العدوان على غزة".

وحذر البيان أي وحدات عسكرية توفر الحماية للسفن الإسرائيلية، مشيرًا إلى أنها ستعتبر أهدافًا مشروعة لعمليات الحوثيين.

وجاء هذا التحذير بعد أيام فقط من إعلان الجيش الإسرائيلي عن اختطاف سفينة شحن في جنوب البحر الأحمر.

واختطف الحوثيون سفينة الشحن غلاكسي ليدر في البحر الأحمر، الأحد الماضي، وعلى متنها نحو 25 من أفراد الطاقم. وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو، الاثنين، إن السفينة تديرها شركة الشحن والخدمات اللوجستية اليابانية NYK Line (Nippon Yusen Kaisha).

وتتواصل اليابان حاليًا مع إسرائيل، وطلبت من السعودية وعمان وإيران حث الحوثيين على إطلاق سراح السفينة وطاقمها في أقرب وقت ممكن.