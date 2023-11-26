القدس (CNN)-- أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ومنتدى أسر الرهائن والمفقودين، أسماء وأعمار جميع الرهائن الإسرائيليين الثلاثة عشر الذين تم إطلاق سراحهم في اليوم الثاني من الهدنة بين إسرائيل وحماس، السبت.

الصف العلوي من اليسار: نوجا فايس، شيري فايس، أدي شوهام، نافيه شوهام، وياهيل شوهام. الصف الأوسط من اليسار: مايا ريغيف، نعوم أفيغدوري، شارون أفيغدوري، هيلا روتيم وإميلي هاند. الصف السفلي من اليسار: شوشان حاران، ألما أور ونعوم أور.

وفيما يلي أسماء وأعمار الـ13 إسرائيليا المفرج عنهم ضمن المجموعة الثانية:

شوشان حاران (67 عامًا)

شيري فايس (53 عامًا)

شارون أفيغدوري (52 عامًا)

أدي شوهام (38 عامًا)

مايا ريجيف (21 عامًا)

نوجا فايس (18 عامًا)

نعوم أور (17 عامًا)

ألما أور (13 عامًا)

هيلا روتم (13 عامًا)

نعوم أفيغدوري (12 عامًا)

إميلي هاند (9 أعوام)

نافيه شوهام (8 أعوام)

ياهيل شوهام (3 سنوات)

ولا يزال درور أور، والد نعوم وألما أور، محتجزًا لدى حماس في غزة، وفقا لمسؤولين إسرائيليين. وقُتلت يونات أور، والدة الأطفال وزوجة درور، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول. ولا تزال راية روتم، والدة هيلا روتم، محتجزة في غزة.