لماذا غابت مظاهر الفرح بين الفلسطينيين بعد الإفراج عن أحبائهم؟ مراسلة CNN تعلق

"لماذا لم تسألني عن الرهائن الفلسطينيين بسجون إسرائيل؟".. نقاش حاد بين السفير حسام زملط ومذيع CNN

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أصدرت وزارة الخارجية القطرية، السبت، تنبيها لحاملي تأشيرات الإقامة القطرية من سكان غزة فيما يتعلق بعمليات الإجلاء واستغلال البعض الوضع الإنساني للانتفاع.

جاء ذلك في بيان ورد فيه: "تنبّه وزارة الخارجية إلى عدم التعامل مع أية جهات أو أفراد لا يمثلونها، وتشدّد على أن كافة إجراءات إجلاء حملة الإقامة القطرية من قطاع غزة مجانية بالكامل وتقوم على أسس واضحة وشفافة بواسطة الوزارة حصرا.. وتحذر وزارة الخارجية من محاولة البعض استغلال هذا الوضع الإنساني الصعب للانتفاع من خلال".

وتابعت: "كما تؤكّد الوزارة أنها ستحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد أية جهات أو أفراد يدعون تفويضهم من دولة قطر أو أي جهة تابعة لها لتقديم أية خدمات".

وأوضحت الخارجية القطرية أن عملية الإجلاء تتطلب إرسال المستندات التالية إلى البريد الإلكتروني mofa.evreq@mofa.gov.qa وهي:

- صورة من جواز السفر (ساري المفعول).

- صورة من البطاقة الشخصية (سارية المفعول).

- رقم هاتف للتواصل مع أحد أفراد الأسرة في الدوحة.

- رقم هاتف للتواصل مع المقيم العالق في غزة.