(CNN)-- قال مسؤول أمريكي كبير لشبكة CNN، الأحد، إن أبيغيل إيدان، الطفلة الأمريكية - الإسرائيلية الجنسية، البالغة من العمر 4 سنوات والتي اختطفتها حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، هي الآن في أيدي مسؤولي الصليب الأحمر.

ويمثل هذا أول إطلاق ناجح لرهينة أمريكية منذ بدء الهدنة بين إسرائيل وحماس. وإيدان هي واحدة من الـ17 رهينة الذين تم إطلاق سراحهم، الأحد.

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض، جيك سوليفان قال، الأحد، إن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن لديها "أسباب للاعتقاد" بأن أحد الأمريكيين المحتجزين كرهائن سيتم إطلاق سراحه، الأحد.

وأضاف سوليفان، لبرنامج "حالة الاتحاد" على شبكة CNN: "نحن نتعامل مع حماس. نحن في موقف (لا تثق، ولكن تحق)، لذلك لدينا سبب للاعتقاد بأنه سيكون هناك إطلاق سراح رهينة أمريكية اليوم".

وفي الوقت نفسه، قال المكتب السياسي لحركة حماس، لوكالة "تاس" الروسية للأنباء، إن مواطنا روسيا من بين الرهائن الذين أفرجت عنهم حماس، الأحد.

وذكر المكتب لوكالة تاس أنه تم تسليم الرهينة إلى الصليب الأحمر. ولم تذكر الوكالة الروسية اسم الرهينة.

وبشكل منفصل، أكدت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الأحد، تسليم رهينة تحمل الجنسية الروسية إلى الصليب الأحمر.

وأشادت حماس بدور الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، و"بالموقف الروسي الداعم للقضية الفلسطينية".

وبحسب تقارير سابقة، احتجزت حماس امرأتين روسيتين، حسبما ذكرت وكالة تاس، الأحد.