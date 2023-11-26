(CNN)-- قالت حركة حماس إن مجموعة الرهائن التي تم إطلاق سراحها، الأحد، من قطاع غزة تضم 17 رهينة. وأعلن الجيش الإسرائيلي عن نفس العدد نقلا عن الصليب الأحمر.

وقال حساب الجيش الإسرائيلي، في منشور على منصة "إكس"، الأحد، إنه "بناء على المعلومات التي وردت من الصليب الأحمر، تم نقل 14 رهينة إسرائيلية وثلاثة رهائن أجانب إلى الصليب الأحمر".

من جانبه، أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، أنه "تنفيذا لالتزامات اليوم الثالث من اتفاق الهدنة، سيتم الافراج اليوم عن 39 من المدنيين الفلسطينيين في مقابل خروج 13 من المحتجزين الاسرائيليين من غزة، بالاضافة إلى محتجز يحمل الجنسية الروسية، و3 تايلنديين خارج إطار الاتفاق تم تسليمهم إلى الصليب الأحمر".

وهذه المجموعة من الرهائن هي جزء من عملية التبادل لليوم الثالث على التوالي، للرهائن المحتجزين في غزة، مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، التي تأتي خلال هدنة مدتها أربعة أيام بين إسرائيل وحماس.

وكانت إسرائيل تسلمت قائمة بأسماء الرهائن المقرر إطلاق سراحهم، الأحد، وفقا للاتفاق الموقع مع حركة حماس، بحسب ما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

ودخلت الهدنة المؤقتة بين حركة حماس وإسرائيل في قطاع غزة يومها الثالث، الأحد، التي تستمر لمدة 4 أيام.