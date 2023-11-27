دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إن "شعب غزة" هو من سيقرر مستقبل القطاع، اعتمادًا على حركة حماس "كحكومة شرعية وقانونية"، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، الاثنين.

وأضاف الرئيس الإيراني خلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيره التركي رجب طيب أردوغان، مساء الأحد، أنه "ليس للولايات المتحدة حق في التدخل أو اتخاذ أي قرارات تجاه قطاع غزة، وأي إجراء تتخذه واشنطن في هذا الصدد سيكون مصيره الفشل"، حسب وصفه.

وأردف رئيسي موضحًا: "شعب غزة يجب أن يقرر مستقبل غزة من خلال حماس كحكومة شرعية وقانونية، تعتمد على التصويت العام في هذه المنطقة"، بحسب وكالة "إرنا".

واعتبر إبراهيم رئيسي أن "إيران وتركيا دولتان مهمتان ومؤثرتان في العالم الإسلامي، وأعرب عن أمله أن يكون التعاون المشترك بين البلدين نموذجا للتفاعل والتعاون بين الدول الإسلامية".

من جانبها، ذكرت الرئاسة التركية في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، أن أردوغان ورئيسي "بحثا خلال الاتصال الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، وأنشطة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، والخطوات التي يمكن اتخاذها للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في المنطقة".

وشدّد أردوغان "على أن تركيا وإيران ستواصلان العمل في أجواء من الوحدة لجعل الهدنة المؤقتة في غزة دائمة وتحقيق السلام الدائم".