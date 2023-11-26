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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ، إنه سيكون هناك تمديد للهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة، حال أطلقت حركة حماس 10 رهائن جدد يوميًا، بعد انتهاء الأيام الـ4 للهدنة.

وأكد هرتسوغ في مقابلة مع وولف بليتزر من شبكة CNN، الأحد، أنه "سيكون هناك يوم آخر من الهدنة الإنسانية"، لافتا أن وفدًا قطريًا يتواجد في إسرائيل حاليًا، لإجراء مباحثات مع مسؤولي الحكومة الإسرائيلية.

وأوضح هرتسوغ أنه إذا أطلقت حماس 10 رهائن جدد يوميًا، فإنه سيكون هناك يومًا إضافيًا من الهدنة الإنسانية، مٌشيرًا أنه ما جرى الاتفاق عليه بالفعل.

وأضاف الرئيس الإسرائيلي أنه كلما أطلقت حماس المزيد من الرهائن سيكون هناك المزيد من الهدن الإنسانية، حسب قوله.

وأكد هرتسوغ أنه بعد انتهاء الهدنة الإنسانية في غزة "نعتزم إكمال المهمة" بتقويض القدرات العسكرية لحماس ككيان.

وقال هرتسوغ إنه إذا أردنا "تغيير مستقبل الشرق الأوسط" وإيجاد "مستقبل مختلف" للإسرائيليين والفلسطينيين فإنه ينبغي "القضاء على حماس"، حسب قوله.

كانت حماس قد أطلقت سراح 13 من الرهائن الإسرائيليين، ومحتجز من الجنسية الروسية، إضافة إلى 3 من الجنسية التايلندية، في اليوم الثالث من هدنة إنسانية مدتها 4 أيام.

في وقت سابق الأحد، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، في مقابلة مع مذيعة CNN، دانا باش، إن إسرائيل وافقت بالفعل على أنها "ستواصل وقف القتال يومًا بعد يوم، بعد انتهاء الأيام الـ4 (الهدنة)، طالما استمرت حماس في إطلاق سراح الرهائن".

وتابع: "مهما كان عدد الأيام التي تُطلق فيها حماس سراح 10 رهائن، ستواصل إسرائيل وقف القتال، وهذا جزء من شروط الصفقة التي وافقت عليها إسرائيل، وهذا التزام تعهدت به إسرائيل"، مشيرًا إلى أن "الكرة في ملعب حماس".