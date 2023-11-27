بسبب رهينة ووالدتها.. الجيش الإسرائيلي يتهم "حماس" بخرق الهدنة

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مسؤول قطري يتحدث لـCNN عن آلية تنفيذ اتفاق الهدنة بين حماس وإسرائيل

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – ادعى الجيش الإسرائيلي أن حركة "حماس" انتهكت شروط الهدنة بإطلاق سراح فتاة مراهقة دون والدتها.

وتم إطلاق سراح هيلا روتيم البالغة من العمر 13 عاما بدون والدتها رايا روتيم على الرغم من مطالبات المسؤولين الإسرائيليين بذلك.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، جونثان كونريكوس لـCNN: " كان من المفترض ألا يفرقوا العائلات، لكنهم أطلقوا سراح فتاة مراهقة وأبقوا والدتها رايا في الأسر".

وقال كونريكوس إنه عندما سأل الجيش الإسرائيلي عن والدة هيلا، ادعت حماس أنها لا تعرف مكانها.

وتابع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "لقد قالت لنا الابنة إنها كانت مع أمها قبل يومين فقط من الإفراج عنها"، وأردف قائلا إنه يعتقد أن حماس أبقت الوالدة لديها لاستغلالها في عملية الضغط السياسي.

وتابع كونريكوس: "إنهم يريدون الاستفادة من كل إسرائيلي في أسرهم لممارسة الضغط السياسي".

وقال إن لدى الجيش الإسرائيلي مؤشرات على أن حماس تقوم بنقل الرهائن خلال فترة الهدنة.

وأضاف: "تقوم أجهزتنا الأمنية باستخلاص المعلومات وطرح الأسئلة وتحاول معرفة معلومات قدر الإمكان من هؤلاء النساء والأطفال".