(CNN)-- قال مسؤول أمريكي، الاثنين، إن البيت الأبيض لا يعتقد أن حركة "حماس" تعمدت احتجاز امرأتين أمريكيتين كانت الولايات المتحدة تأمل في إطلاق سراحهما كجزء من عملية إطلاق "حماس" لـ50 رهينة خلال هدنة الـ4 أيام مع إسرائيل.

وأضاف المسؤول بالإدارة الأمريكية، خلال اتصال مع الصحفيين، أن "حماس تعمدت حتى الآن احتجاز الرهينتين الأمريكيتين على أساس جنسيتهما الأمريكية لم يكن النتيجة التي يمكن أن نستخلصها".

ولم يوضح المسؤول الأمريكي كيف توصلت إدارة جو بايدن إلى هذا الاعتقاد.

وذكر البيت الأبيض أنه من المتوقع أن يكون 3 أمريكيين - أبيجيل إيدان البالغة من العمر 4 سنوات، والتي أطلق سراحها، الأحد، وامرأتين - من بين الرهائن الـ50 الذين ستطلق "حماس" سراحهم خلال الهدنة.

وقال المسؤول الأمريكي إن إدارة بايدن لا تزال تأمل في إطلاق سراح المرأتين، مشيرا إلى اتفاق "التزمت فيه حماس بإطلاق سراح 20 رهينة خلال اليومين المقبلين".

وكانت شبكة CNN ذكرت، في وقت سابق، أن قطر قالت إنه تم التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة في غزة لمدة يومين إضافيين.

وبموجب الاتفاق، ستطلق "حماس" سراح 10 رهائن كل يوم، وفقا لمستشار إسرائيلي كبير.

وهذا يترك الباب مفتوحا أمام إمكانية إطلاق سراح المرأتين الأمريكيتين الثلاثاء أو الأربعاء.

وخلال الأيام المقبلة، سيكون هناك مزيد من المناقشات بين جميع الأطراف حول إمكانية تمديد الهدنة الإنسانية لضمان إطلاق سراح المزيد من الرهائن الذين تحتجزهم "حماس"، وفقا للمسؤول الذي قال: "سنرى أين نحن بعد يومين من الآن".