قطر تعلن تفاصيل "صفقة التبادل" الجديدة بين إسرائيل و"حماس"

(CNN)-- أعلنت قطر، الاثنين، أنه سيتم الإفراج عن ٣٣ من الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية مقابل خروج ١١ من الرهائن من غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، في منشور بحسابه عبر منصة إكس (تويتر سابقًا): "في إطار التزامات اليوم الرابع من اتفاق الهدنة، سيتم الإفراج اليوم عن ٣٣ من المدنيين الفلسطينيين مقابل خروج ١١ من المحتجزين الإسرائيليين من غزة".

وتابع: "يتضمن المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية ٣٠ قاصرا و٣ نساء، بينما يضم الإسرائيليون المفرج عنهم من غزة ٣ من حملة الجنسية الفرنسية، ٢ من الجنسية الألمانية و ٦ من الأرجنتين تم تسلميهم إلى الصليب الأحمر".

ومن جانبه، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، لشبكة CNN، إن جميع الرهائن الـ11 الذين تم إطلاق سراحهم هم إسرائيليون.

ولم يضيف المتحدث أي معلومات أخرى حول الرعايا الأجانب.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، لـ CNN: "لا نعتقد أن هناك أمريكيين في هذه المجموعة".

كان المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية أعلن التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية في غزة ليومين إضافيين، تزامنا مع قرب انتهاء هدنة الأيام الأربعة بين إسرائيل وحركة "حماس".

وفي بيان مقتضب، أعلنت "حماس" أنه "تم الاتفاق مع الأشقاء في قطر ومصر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة لمد يومين إضافيين بنفس شروط الهدنة السابقة".

ويأتي هذا الإعلان بعد أن أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اتصالا هاتفيا مع رئيس وزراء قطر وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، الاثنين، بحسب مصدر مطلع.

وكانت مصر قالت في وقت سابق إن هناك جهودًا مستمرة لتمديد الهدنة لمدة يومين.

وتضمن الاتفاق الأساسي بين إسرائيل و"حماس"، هدنة مدتها أربعة أيام، لتأمين إطلاق سراح عدد من المحتجزين الإسرائيليين في غزة في مقابل وقف إطلاق النار والسماح بوصول الوقود والمساعدات الإنسانية إلى القطاع بكميات أكبر.

كان مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون قالوا إنه يمكن تمديد الهدنة ليوم إضافي كلما أطلقت "حماس" سراح 10 على الأقل من المحتجزين في غزة.

وخلال 3 أيام من الهدنة الأساسية، أطلقت حركة "حماس" سراح 40 رهينة إسرائيلية، إضافة إلى 18 مواطنًا أجنبيًا من تايلاند والفلبين، مع إسرائيلي يحمل الجنسية الروسية، في حين أُطلق سراح 117 امرأة وطفلا فلسطينيًا من السجون الإسرائيلية.

وفي وقت سابق الاثنين، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية لشبكة CNN، الاثنين، إن من بين ما يقدر بنحو 198 شخصًا محتجزين حاليًا كرهائن في غزة، هناك حوالي 20 منهم من الرعايا الأجانب.