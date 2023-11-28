بايدن يوضح "السبيل الوحيد" لضمان الأمن للإسرائيليين والفلسطينيين

بعد قصف مدرسة في غزة.. مستشار لبايدن: الضرر بالمدنيين الأبرياء "غير مقبول مطلقًا"

(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين، إن "حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان الأمن الطويل الأمد للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني".

وأضاف بايدن، ، في منشور بحسابه عبر منصة إكس (تويتر سابقا): "من أجل التأكد من أن الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء يعيشون على قدم المساواة من الحرية والكرامة، فإننا لن نتخلى عن العمل لتحقيق هذا الهدف".

وجاء تصريح بايدن فيما أعلن مسؤول أمريكي، الاثنين، أن وزيرالخارجية أنتوني بلينكن سيسافر هذا الأسبوع إلى إسرائيل والضفة الغربية والإمارات.

وأضاف المسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن بلينكن "سيشدد في اجتماعاته في الشرق الأوسط، على ضرورة الحفاظ على التدفق المتزايد للمساعدات الإنسانية إلى غزة، وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن، وتحسين الحماية للمدنيين في غزة".

وأضاف: "سيناقش وزير الخارجية مع الشركاء في المنطقة المبادئ التي وضعها في طوكيو لمستقبل غزة والحاجة إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وسيواصل الجهود لمنع انتشار الصراع وسيحضر أيضا فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28)".