رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة لـCNN: "لا يوجد مكان آمن في القطاع"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للسفير السعودي الأسبق في واشنطن والرئيس الأسبق للاستخبارات السعودية، الأمير بندر بن سلطان، بعد الكلمة التي ألقاها، الأربعاء، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية.

وقال هنية في كلمة عبر الفيديو: "أبلغنا الوسطاء بضرورة وضع حد لهذه المجزرة والإبادة الجماعية فورا، وقدمت الحركة تصورا شاملا يبدأ بوقف العدوان وفتح المعابر ومرورا بصفقة لتبادل الأسرى وانتهاء بفتح المسار السياسي لقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس وحق تقرير المصير".

وبأعقاب هذا التصريح تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصريحا سابقا للأمير بندر بن سلطان خلال مقابلة على قناة العربية يعود للعام 2020، قال فيه: "كأني شايف شريط فيديو قدام عيني فرصة تجي فرصة تضيع بعد ما تضيع الفرصة نوافق على الي رفضناه نحطها على الطاولة يقول الناس ما عاد في شي على الطاولة.. تكرار تكرار، المثل يقول التكرار يعلم خلينا نقول الشطار احتراما للمشاهدين ووالإخوة والأخوات السعوديين وللشعب الفلسطيني.."

وتابع الأمير في الفيديو المتداول: "لنا هدف نحن، وهدفنا هو خدمة الشعب الفلسطيني لأننا مؤمنين بأن قضيته عادلة لكن ليس ذنبنا أن هذا الذي اعطاهم من القيادات، كما ذكرت نجن نتعامل مع قضية عادلة وممثلين فاشلين.."

ويشار إلى أن هذا التفاعل يأتي في الوقت الذي دخلت فيه الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة يومها الـ26 صباح الخميس ردا على العملية التي نفذتها الحركة داخل إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي مع استمرار ارتفاع أعداد القتلى والجرحى في القطاع.