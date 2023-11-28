(CNN)-- أعلن مسؤول أمريكي، الاثنين، أن وزيرالخارجية أنتوني بلينكن سيسافر هذا الأسبوع إلى إسرائيل والضفة الغربية والإمارات.



وأضاف المسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن بلينكن "سيشدد في اجتماعاته في الشرق الأوسط، على ضرورة الحفاظ على التدفق المتزايد للمساعدات الإنسانية إلى غزة، وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن، وتحسين الحماية للمدنيين في غزة".

وأضاف: "سيناقش وزير الخارجية مع الشركاء في المنطقة المبادئ التي وضعها في طوكيو لمستقبل غزة والحاجة إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وسيواصل الجهود لمنع انتشار الصراع وسيحضر أيضا فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28)".