دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هنأ قادة دولة الإمارات العربية المتحدة المملكة العربية السعودية على فوز العاصمة الرياض بتنظيم معرض إكسبو 2030، الثلاثاء.

في منشور عبر حسابه في موقع إكس (تويتر سابقًا)، قال الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد: "نبارك لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي الشقيق، فوز الرياض بتنظيم معرض إكسبو 2030، ونثق في أن إكسبو الرياض سيكون علامة بارزة في تاريخ المعرض".

وأكد الشيخ محمد بن زايد أن "التأييد الذي حصلت عليه المملكة يجسد الثقة العالمية فيها وفي توجهاتها الداعمة للتنمية والازدهار".

من جانبه، قال الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: "نبارك لعاصمة الخير والمجد.. عاصمة الازدهار والاستقرار الرياض الحبيبة فوزها باستضافة إكسبو 2030… نبارك لأخي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان تصويت العالم لتكون الرياض وجهته ومحطته الثقافية في 2030".

وأضاف الشيخ محمد بن راشد: "فرحة الشعب السعودي فرحتنا ونجاحهم نجاحنا.. واستضافتهم للعالم في 2030 فوز لنا ولخليجنا ولمنطقتنا. ألف مبروك للسعودية" .

ونظمت دبي معرض اكسبو 2020، بحضور 23 مليون زائر. وستنظم مدينة أوساكا اليابانية نسخة 2025، حيث يقام المعرض كل 5 سنوات.

وحسمت أصوات الجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض، خلال اجتماعها في باريس، فوز الرياض على حساب العاصمة الإيطالية روما، ومدينة بوسان في جنوب شرق كوريا الجنوبية.

ونالت السعودية 119 صوتًا مقابل 29 صوتًا لصالح كوريا الجنوبية و17 لإيطاليا.