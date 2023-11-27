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سوليفان لـCNN: استمرار الهدنة بغزة مرتبط بإطلاق سراح "10 رهائن يوميًا".. والكرة في ملعب حماس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، الاثنين، التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية في غزة ليومين إضافيين، تزامنا مع قرب انتهاء هدنة الأيام الأربعة بين إسرائيل وحركة حماس.

وكتب الأنصاري، في منشور بحسابه عبر منصة إكس (تويتر سابقًا): "تعلن دولة قطر أن في إطار الوساطة المستمرة تم التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في قطاع غزة".

في بيان مقتضب، أعلنت حركة حماس "أنه تم الاتفاق مع الأشقاء في قطر ومصر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة لمد يومين إضافيين بنفس شروط الهدنة السابقة".

تضمن الاتفاق الأساسي بين إسرائيل وحماس، هدنة مدتها أربعة أيام، لتأمين إطلاق سراح عدد من المحتجزين الإسرائيليين في غزة في مقابل وقف إطلاق النار والسماح بوصول الوقود والمساعدات الإنسانية إلى القطاع بكميات أكبر.

كان مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون قالوا إنه يمكن تمديد الهدنة ليوم إضافي كلما أطلقت حماس سراح 10 على الأقل من المحتجزين في غزة.