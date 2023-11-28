دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار مقطع فيديو متداول سجّل لحظة الفرح التي عمت الوفد السعودي في باريس، عند الإعلان عن فوز العاصمة الرياض باستضافة معرض إكسبو 2030، الثلاثاء.

ونال ملف الرياض 119 من أصوات الجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض، بفارق كبير عن العاصمة الإيطالية روما، ومدينة بوسان في كوريا الجنوبية.

وكان وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان على رأس وفد سعودي رفيع المستوى توجه إلى باريس لحضور فعالية الإعلان عن المدينة الفائزة.

وأعلن الأمير فيصل بن فرحان "التزام المملكة الثابت بالتعاون مع جميع الدول لإقامة معرض يبنيه العالم من أجل العالم".

وقال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إن فوز المملكة يأتي "ترسيخًا لدورها الريادي والمحوري والثقة الدولية التي تحظى بها، والذي يجعل منها وجهةً مثاليةً لاستضافة أبرز المحافل العالمية، حيث يعد معرض إكسبو واحدًا منها"، حسبما أوردت قناة الإخبارية الرسمية.

وأشار ولي العهد إلى أنه "ستتزامن استضافتنا لإكسبو 2030 مع عام تتويج مستهدفات وخطط رؤية السعودية 2030؛ حيث يعد المعرض فرصة رائعة نشارك العالم خلالها الدروس المستفادة من رحلة التحول غير المسبوقة".