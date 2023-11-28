السعودية تتعهد بالتعاون مع "جميع الدول" لإقامة إكسبو الرياض

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعهدت المملكة العربية السعودية بالتعاون مع "جميع الدول" لإقامة معرض إكسبو الدولي 2030 في العاصمة، الرياض، التي فازت باستضافة المعرض، الثلاثاء.

ورأس وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وفد المملكة المشارك في أعمال الجمعية العامة الـ 173 للمكتب الدولي للمعارض (BIE) بالعاصمة الفرنسية باريس، والذي تم من خلاله التصويت لتحديد الدولة الفائزة باستضافة معرض إكسبو الدولي 2030.

ووجه الأمير فيصل بن فرحان، في كلمته، الشكر والتقدير إلى 130 دولة أعلنت دعمها لملف المملكة، مشيدًا بجميع الملفات التي تم عرضها من قبل الدول المنافسة، بحسب بيان لوزارة الخارجية السعودية.

وذكر البيان أن وزير الخارجية السعودي "أكد التزام المملكة الثابت بالتعاون مع جميع الدول لإقامة معرض يبنيه العالم من أجل العالم".

كما أعلن الأمير فيصل بن فرحان عن "تقديم المملكة حزمة تسهيلات واسعة النطاق تبلغ قيمتها 348 مليون دولار لمجموعة من 100 دولة مؤهلة".

وأشار إلى أن عام 2030 "يأتي عند منعطف حرج عند تقاطع 3 معالم حاسمة: معرض إكسبو 2030، وأهداف التنمية المستدامة، ورؤية المملكة 2030"، وقال: "تعمل المملكة على تسريع التقدم على الجبهات الثلاثة وبينما نعمل بجد لتنمية اقتصادنا وتحويله فإننا نؤمن بأن تقدم المملكة والتنمية الإقليمية وصحة الاقتصاد العالمي سوف يتقدم بخطى ثابتة".

وأضاف: "نشعر بالفخر بالجهود والإنجازات التي حققتها المملكة حتى الآن وسنواصل تكريس جهودنا للتعاون والتنمية على الصعيدين الإقليمي والدولي ونأمل أن نحصل على شرف الترحيب بالعالم في معرض الرياض بعد 7 سنوات".