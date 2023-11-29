دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر المرشد الأعلى بإيران، علي خامنئي، مقطع فيديو لأحد القطع البحرية الإيرانية، المدمرة "ديلمان"، وذلك بعد انضمامها للأسطول البحري الإيراني الأسبوع الجاري.

مقطع الفيديو نشره خامنئي على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا) قائلا بتعليق: " لم يكن يُتخيّل ذات يوم أن القوات البحرية التابعة لجيش الجمهورية الإسلامية ستكون قادرة على الحضور في بحر قزوين، ولكن تُصنع اليوم المدمرات على شواطئه وتوضع في المياه مباشرة".

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية فإن المدمرة ديلمان تعتبر المدمرة الخامسة من مشروع موج - فئة جماران، والتي صممتها واشرفت عليها القوة البحرية الاستراتيجية بالجيش، مضيفة أنها "تتمتع بأكثر الانظمة الدفاعية والقتالية تعقيدا بحيث تم تجهيزها بمختلف انواع المعدات والمدافع الثقيلة والرشاشة والطوربيدات".

وتابعت الوكالة أن المدمرة "تمتاز بقدرة الابحار لمسافات طويلة وبمنظومة مطاردة تخولها انجاز مهام البحث والاكتشاف والتعرف والرصد والمواجهة وتدمير أي تهديدات جوية وسطحية وتحت سطحية إذا لزم الأمر، كما يعد سطح الطيران الذي يتمتع بالقدرة على الهبوط والإقلاع بالمروحية أحد الميزات التشغيلية المهمة لمدمرة ديلمان التي تعد مظهرا آخر من مظاهر قوة الصناعة الدفاعية الايرانية في تلبية احتياجات البحرية الإيرانية وتكشف عن مدى الكفاءة والمهارة التي بلغتها إيران في مجال التصنيع البحري".