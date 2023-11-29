مع قرب انتهاء الهدنة المؤقتة.. سفير إسرائيل لدى أمريكا: لن نسمح بعودة حماس لحكم غزة

(CNN)-- قال رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، الثلاثاء، إن بلاده "مستعدة لاستئناف القتال في قطاع غزة، وجيشها يستخدم الهدنة الحالية لتعزيز استعداده للقتال".

وأضاف هاليفي لمجموعة من الجنود في شمال إسرائيل أن "الجيش مستعد لمواصلة القتال، ونحن نستغل أيام التوقف كجزء من الإطار للتعلم وتعزيز استعدادنا والموافقة على خطط العمليات المستقبلية".

ووصف عودة الرهائن من غزة بأنها "دليل إضافي على نتائج الضغط العسكري الكبير والعمليات البرية الحازمة، التي هيأت الظروف لعودة مدنيينا إلى ديارهم".

وعلق هاليفي على التقارير الأخيرة التي تتهم الاستخبارات العسكرية بتجاهل التحذيرات من تخطيط حركة "حماس" لهجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول، حيث قال للجنود إنه ستكون هناك "تحقيقات جوهرية وعميقة" في هذا الشأن، لكنه أكد أنه "في الوقت الحالي يجب أن نركز على القتال".

كان الجيش الإسرائيلي أعلن، الأحد، أن هاليفي وافق على خطط عسكرية للقتال في غزة بعد انتهاء الهدنة.