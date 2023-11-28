الصراع الفلسطيني - الإسرائيليالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي

اشتباكات بين إسرائيل وحماس في شمال غزة وسط اتهامات متبادلة بـ"خرق" التهدئة الهشة

الشرق الأوسط
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أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- اندلعت اشتباكات بين إسرائيل وحماس في شمال قطاع غزة، الثلاثاء، في مناوشات وصفها الجانبان بأنها انتهاك للتهدئة الإنسانية المؤقتة القائمة لوقف القتال.

وقال الجيش الإسرائيلي إن ثلاث عبوات ناسفة انفجرت بالقرب من القوات الإسرائيلية في موقعين مختلفين. وفي أحد المواقع “فتح الإرهابيون النار أيضًا على القوات التي ردت بإطلاق النار"، بحسب الجيش الإسرائيلي.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن "عددًا من الجنود أصيبوا بجروح طفيفة خلال الأحداث".

واتهمت حماس إسرائيل في بيان على تلغرام بـ"انتهاك واضح… لاتفاق التهدئة"، ووصفت الاشتباك بـ"احتكاك ميداني" وانتهاك "تعامل معه" مقاتلو الحركة.

وقالت حماس، في البيان: "إننا ملتزمون بالهدنة ما دام العدو ملتزمًا بها، وندعو الوسطاء إلى الضغط على الاحتلال للالتزام بكافة بنود التهدئة برًا وجوًا".

وتم تمديد الهدنة بين إسرائيل وحماس أمس لمدة يومين إضافيين. وبموجب الاتفاق، ستطلق حماس سراح 10 رهائن كل يوم، وفقا لمستشار إسرائيلي كبير، مقابل إطلاق إسرائيل سراح المعتقلين الفلسطينيين.

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