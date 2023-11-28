جثث تُجمع من الشوارع على عربات تجرها الحمير.. الهدنة تكشف حجم الدمار في غزة

والدة أحد الفلسطينيين في حادثة إطلاق النار بأمريكا تروي تفاصيل ما حدث لـCNN

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- اندلعت اشتباكات بين إسرائيل وحماس في شمال قطاع غزة، الثلاثاء، في مناوشات وصفها الجانبان بأنها انتهاك للتهدئة الإنسانية المؤقتة القائمة لوقف القتال.

وقال الجيش الإسرائيلي إن ثلاث عبوات ناسفة انفجرت بالقرب من القوات الإسرائيلية في موقعين مختلفين. وفي أحد المواقع “فتح الإرهابيون النار أيضًا على القوات التي ردت بإطلاق النار"، بحسب الجيش الإسرائيلي.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن "عددًا من الجنود أصيبوا بجروح طفيفة خلال الأحداث".

واتهمت حماس إسرائيل في بيان على تلغرام بـ"انتهاك واضح… لاتفاق التهدئة"، ووصفت الاشتباك بـ"احتكاك ميداني" وانتهاك "تعامل معه" مقاتلو الحركة.

وقالت حماس، في البيان: "إننا ملتزمون بالهدنة ما دام العدو ملتزمًا بها، وندعو الوسطاء إلى الضغط على الاحتلال للالتزام بكافة بنود التهدئة برًا وجوًا".

وتم تمديد الهدنة بين إسرائيل وحماس أمس لمدة يومين إضافيين. وبموجب الاتفاق، ستطلق حماس سراح 10 رهائن كل يوم، وفقا لمستشار إسرائيلي كبير، مقابل إطلاق إسرائيل سراح المعتقلين الفلسطينيين.