(CNN)-- أطلقت حركة حماس سراح عشرات الرهائن المحتجزين في غزة خلال فترة توقف القتال لعدة أيام لتمدد الهدنة الأصلية التي كانت لأربعة أيام فقط وإضافة يومين إضافيين، الاثنين، مع موافقة حماس على إطلاق سراح المزيد من الرهائن كل يوم.

وأطلقت إسرائيل أيضًا سراح فلسطينيين من السجون – معظمهم من النساء والقاصرين – الذين اعتقل العديد منهم ولكن لم توجه إليهم أي اتهامات.

فيما يلي دليل مرئي على توزيع الرهائن المحررين في الأيام الأربعة الأولى من الهدنة.

ويذكر أن التقرير لا يشمل حتى الآن الرهائن الـ12 الذين أفرجت عنهم حماس، الثلاثاء أو الفلسطينيين الثلاثين الذين تم إطلاق سراحهم من السجون، حيث لم تقدّم معلومات تعريفية إضافية بعد.