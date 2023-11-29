الملكة رانيا تزور المرضى القادمين من غزة في مركز الحسين للسرطان

الملكة رانيا لـCNN: يجب أن تكون هناك دعوة جماعية لوقف إطلاق النار.. ولا شيء سيحمي إسرائيل بقدر السلام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- زارت الملكة رانيا العبدالله المرضى القادمين من غزة لتلقي العلاج في مركز الحسين للسرطان في العاصمة الأردنية عمّان، الأربعاء.

واطمأنّت الملكة رانيا على صحة الأطفال المرضي من غزة، واستفسرت عن وضع وسلامة أهلهم، كما استمعت من الكادر الطبي عن حالتهم الصحية والنفسية، إضافة إلى ما يقدم لهم من عناية وعلاج، حسبما أوردت قناة المملكة الأردنية الرسمية.

من جانبها، شكرت الأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، الملكة على جهودها الإنسانية، وتوجيهاتها من أجل نقل مرضى السرطان من غزة.

وهناك 41 طفلا مريضًا بالسرطان من غزة في مركز الحسين، يشكلون أول دفعة في وقت يستعد المركز لإحضار أعداد أكبر من مرضى السرطان، بعد توقف المستشفى الوحيد لعلاج السرطان في القطاع.