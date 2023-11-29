دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور لوزير الدولة السعودية للشؤون الخارجية، عادل الجبير، لحظة الإعلان عن فوز المملكة باستضافة معرض اكسبو 2030.

ونشرت قناة السعودية الرسمية مقطع الفيديو لردة فعل الجبير والفريق السعودي على صفحتها الرسمية بموقع يوتيوب.

وفاز ملف المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، المقدم لتنظيم نسخة معرض إكسبو 2030 في العاصمة الرياض، فيما وصف ولي العهد السعودي الخطوة بأنها تأتي "ترسيخًا لدور المملكة الريادي والمحوري".

خلال اجتماع في باريس، حسمت الجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض المنافسة لصالح الرياض على حساب العاصمة الإيطالية روما ومدينة بوسان جنوبي شرق كوريا الجنوبية.

وأعلن المكتب الدولي للمعارض نتيجة التصويت، وحازت السعودية 119 صوتًا مقابل 29 صوتًا لصالح كوريا الجنوبية و17 لإيطاليا، حسب منشور في موقع إكس (تويتر سابقًا)، الثلاثاء.