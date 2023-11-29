تدوينة إعلامي إسرائيلي قبل إعلان فوز السعودية بإكسبو 2030 تثير تفاعلا

الشرق الأوسط
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01:12
بعروض مبهرة.. شاهد كيف ودعت دبي معرض إكسبو 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تدوينات سابقة للإعلامي الإسرائيلي، ايدي كوهين، حول ملف استضافة المملكة العربية السعودية لمعرض اكسبو 2030 والدعم الإسرائيلي للرياض.

وقال كوهين في تدوينته المتداولة التي نشرها على صفحته الرسمية بمنصة أكس (تويتر سابقا) بتاريخ 20 يونيو 2023: "دولة لا تعترف بدولة إسرائيل لن يسمح لها أن تستضيف اكسبو 2030. وفهمكم كفاية يا سعوديين".

واستشهد الأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد بتدوينة كوهين مكتفيا بالتعليق بوجوه ضاحكة وذلك بعد الإعلان الرسمي عن فوز الرياض باستضافة اكسبو 2030.

وأعلن المكتب الدولي للمعارض نتيجة التصويت، حيث حازت السعودية 119 صوتًا مقابل 29 صوتًا لصالح كوريا الجنوبية و17 لإيطاليا، حسب منشور في موقع إكس (تويتر سابقًا)، الثلاثاء.

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