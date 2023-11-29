دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لوزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، وردة فعله عقب إعلان فوز المملكة باستضافة إكسبو 2030.

ويظهر الوزير الخطيب في مقطع الفيديو المتداول قائلا: "جابها محمد بن سلمان"، وذلك بعد أن أعلن المكتب الدولي للمعارض نتيجة التصويت بين المتنافسين على استضافة هذا الحدث العالمي، حيث حازت السعودية 119 صوتًا مقابل 29 صوتًا لصالح كوريا الجنوبية و17 لإيطاليا، بحسب منشور في موقع إكس (تويتر سابقًا)، الثلاثاء.

وقال ولي العهد السعودي بأعقاب هذا الإعلان: "يأتي فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو 2030 ترسيخًا لدورها الريادي والمحوري والثقة الدولية التي تحظى بها، والذي يجعل منها وجهةً مثاليةً لاستضافة أبرز المحافل العالمية، حيث يعد معرض إكسبو واحداً منها"، مضيفا: "ستتزامن استضافتنا لإكسبو 2030 مع عام تتويج مستهدفات وخطط رؤية السعودية 2030؛ حيث يعد المعرض فرصة رائعة نشارك العالم خلالها الدروس المستفادة من رحلة التحول غير المسبوقة"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأكد الأمير محمد بن سلمان أن الرياض جاهزة لاحتضان العالم في إكسبو 2030، ووفائها بما تضمنه الملف من التزامات للدول المشاركة لتحقيق الموضوع الرئيس للمعرض "حقبة التغيير: معاً نستشرف المستقبل"، وموضوعاته الفرعية "غد أفضل، والعمل المناخي، والازدهار للجميع"، وتسخير الإمكانات كافة، وفقا لما أوردته الوكالة السعودية.