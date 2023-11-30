ماذا نعلم عن "صفقة التبادل" بين "حماس" وإسرائيل في اليوم الـ6 للهدنة؟

(CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية القطرية، الأربعاء، تفاصيل صفقة التبادل بين حركة "حماس" وإسرائيل، التي تشمل الإفراج عن 30 فلسطينيا، 16 قاصرا و14 امرأة، من السجون الإسرائيلية مقابل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.

وذكرت مصلحة السجون الإسرائيلية، في بيان، أنه تم إطلاق سراح 30 فلسطينيا، وكانت عهد التميمي، الناشطة البارزة، من بين المفرج عنهم.

وبموجب شروط اتفاق الهدنة بين إسرائيل و"حماس"، يتعين على إسرائيل إطلاق سراح 3 فلسطينيين مقابل كل رهينة.

ومن بين الرهائن الـ16 الذين تم إطلاق سراحهم، الأربعاء، تم إطلاق سراح 10 مواطنين إسرائيليين – بعضهم مزدوجي الجنسية.

وتم إطلاق سراح مواطنين إسرائيليين-روسيين، و4 مواطنين تايلانديين، خارج إطار الاتفاق.

في غضون ذلك، من المقرر أن تنتهي هدنة الأيام الـ6 التي سمحت بإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم "حماس".