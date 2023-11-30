مصادر لـCNN: يمكن تمديد الهدنة بين "حماس" وإسرائيل.. بشرط

"هي روح الروح".. شاهد تأثر هذا الجد عندما استذكر آخر ليلة لحفيديه قبل مقتلهما بغارة جوية في غزة

(CNN)-- مع اقتراب انتهاء الهدنة الحالية بين حركة "حماس" وإسرائيل، قالت مصادر مطلعة على المفاوضات، لشبكة CNN ، الأربعاء، إنه سيتم الإعلان عن تمديد آخر بمجرد قيام "حماس" بتسليم قائمة جديدة من أسماء الرهائن.

وبدأت الهدنة الجمعة، مع تمديد لمدة يومين، من المتوقع أن تنتهي في الساعة 7 صباحا بالتوقيت المحلي الخميس، وأعربت المصادر عن تفاؤلها لكن حتى تقدم "حماس" القائمة "فلا يوجد شيء مؤكد".

وخلال الأيام الستة من الهدنة، تم إطلاق سراح 70 إسرائيليا، من بينهم بعض مزدوجي الجنسية، و24 مواطنا أجنبيا، بالإضافة إلى 3 مواطنين إسرائيليين آخرين مزدوجي الجنسية تم إطلاق سراحهم خارج نطاق الاتفاق المتفق عليه.

ووصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل، في وقت مبكر من الخميس.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير، في وقت سابق يوم الأربعاء، إن بلاده تحاول معرفة “ما إذا كانت هناك إمكانية” لتمديد الهدنة مع "حماس"، فيما تعددت تصريحات الحكومة الإسرائيلية وقادتها العسكريون بشأن استتئناف القتال بعد انتهاء الهدنة، حيث تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل "ستقاتل حتى النهاية".

وكذلك قال رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، الأربعاء، إن الجيش الإسرائيلي مستعد للمرحلة التالية من الحرب في غزة عندما تنتهي الهدنة، وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن "القوات في الجو والبر والبحر مستعدة لاستئناف العمليات على الفور في حالة اتخاذ القرار".