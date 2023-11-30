مصدر لـCNN: سفينة أمريكية أسقطت طائرة بدون طيار انطلقت من منطقة يسيطرعليها الحوثيون

الشرق الأوسط
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مصدر لـCNN: سفينة أمريكية أسقطت طائرة بدون طيار انطلقت من منطقة يسيطرعليها الحوثيون
صورة أرشيفية لسفينة تابعة للبحرية الأمريكيةCredit: FELIX GARZA/US NAVY/AFP via Getty Images

(CNN)--  قال مسؤول دفاعي أمريكي، لشبكة CNN، إن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية في جنوب البحر الأحمر أسقطت طائرة بدون طيار انطلقت من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، صباح الأربعاء.

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وأضاف المسؤول: "على الرغم من أن نواياها غير معروفة، إلا أن الطائرة بدون طيار كانت متجهة نحو السفينة"، وتابع: "لم تقع إصابات بين الأفراد الأمريكيين ولم تلحق أضرار بالسفن الأمريكية."

ولم يتضح على الفور ما هي السفينة الأمريكية التي أسقطت الطائرة بدون طيار.

ويحظى المتمردون الحوثيون الذين يخوضون حربا أهلية في اليمن بدعم من إيران.

ويأتي حادث بعد يوم من قيام طائرة إيرانية بدون طيار باتخاذ إجراءات "غير آمنة وغير مهنية" بالقرب من حاملة الطائرات يو إس إس دوايت دي أيزنهاور، الثلاثاء، وفقا لبيان لقائد الأسطول الخامس في البحرية الأمريكية، براد كوبر.

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