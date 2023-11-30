(CNN)-- قال مسؤول دفاعي أمريكي، لشبكة CNN، إن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية في جنوب البحر الأحمر أسقطت طائرة بدون طيار انطلقت من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، صباح الأربعاء.

وأضاف المسؤول: "على الرغم من أن نواياها غير معروفة، إلا أن الطائرة بدون طيار كانت متجهة نحو السفينة"، وتابع: "لم تقع إصابات بين الأفراد الأمريكيين ولم تلحق أضرار بالسفن الأمريكية."

ولم يتضح على الفور ما هي السفينة الأمريكية التي أسقطت الطائرة بدون طيار.

ويحظى المتمردون الحوثيون الذين يخوضون حربا أهلية في اليمن بدعم من إيران.

ويأتي حادث بعد يوم من قيام طائرة إيرانية بدون طيار باتخاذ إجراءات "غير آمنة وغير مهنية" بالقرب من حاملة الطائرات يو إس إس دوايت دي أيزنهاور، الثلاثاء، وفقا لبيان لقائد الأسطول الخامس في البحرية الأمريكية، براد كوبر.