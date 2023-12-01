نشر الجمعة ، 01 ديسمبر / كانون الأول 2023

(CNN)-- تمر الهدنة بين حركة "حماس" وإسرائيل حاليا بمرحلة التمديد اليومي، حيث يتعين على "حماس" أن تقدم قائمة جديدة تضم 10 رهائن من أجل تأمين 24 ساعة أخرى من توقف القتال.

وزعمت حركة "حماس" حتى اللحظة الأخيرة من يوم الخميس أنها تواجه "مشكلة في تحديد عدد كاف من الرهائن" للوفاء بشروط إسرائيل، مما يشكل تحديا خطيرا أمام المفاوضات بشأن تمديد الهدنة لليوم السابع.

وبعد تردد طويل وتوتر، انتظرت "حماس" في نهاية المطاف حتى اقترب موعد انتهاء الهدنة لتسليم القائمة.

وقررت الحكومة الإسرائيلية قبول اقتراح "حماس"، الذي يقضي بإطلاق سراح 8 رهائن إسرائيليين جدد فقط يوم الخميس، وإحصاء رهينتين إسرائيليين - روسيين تم إطلاق سراحهما يوم الأربعاء كجزء من عملية إطلاق سراح الرهائن الخميس، حسبما قالت مصادر مطلعة على المفاوضات لشبكة CNN.

ويخشى المفاوضون من أن تكون عملية تمديد الهدنة لليوم الثامن "صعبة للغاية".

وعندما حان الوقت، تم إطلاق سراح الرهائن يوم الخميس من أماكن وفي أوقات مختلفة، وبحسب مسؤول إسرائيلي، فإن السبب في ذلك هو أن الرهائن كانوا محتجزين في مواقع مختلفة في غزة.