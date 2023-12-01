ماذا نعلم عن "صفقة التبادل" بين إسرائيل و"حماس" في اليوم الـ7 للهدنة؟

نشر الجمعة ، 01 ديسمبر / كانون الأول 2023

(CNN)-- شهد، الخميس، الذي كان اليوم السابع في الهدنة بين إسرائيل وحركة "حماس" إطلاق سراح رهائن من غزة مقابل الإفراج عن فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

وبموجب شروط الهدنة، يتعين على إسرائيل الإفراج عن 3 فلسطينيين مقابل كل رهينة.

وبعد جدل بشأن تمديد الهدنة لليوم السابع، قبلت الحكومة الإسرائيلية في نهاية المطاف اقتراحا يقضي بإطلاق سراح "حماس" لـ8 رهائن جدد يوم الخميس.

ووافقت إسرائيل على إحصاء الرهينتين الإسرائيليتين الروسيتين اللتين تم إطلاق سراحهما يوم الأربعاء كجزء من إطلاق سراحهما الخميس، حسبما قالت مصادر لشبكة CNN.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن إسرائيل ستفرج عن 30 فلسطينيا من السجون الإسرائيلية مقابل إطلاق سراح 10 رهائن في غزة مع احتساب المواطنين الإسرائيليين الروس الذين تم إطلاق سراحهم الأربعاء.

ومن جانبها، أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية، في بيان، أنه تم الإفراج عن 30 فلسطينيا.