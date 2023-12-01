بلينكن ينقل ما قاله نتنياهو بشأن "توفير الحماية للمدنيين" في غزة

(CNN)-- قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل "بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين في غزة، مثل تحديد مناطق آمنة في جنوب ووسط غزة، عندما تستأنف القوات الإسرائيلية عملها العسكري ضد حركة "حماس".

وأضاف بلينكن، في مؤتمر صحفي عقده، الخميس، في تل أبيب: "من الضروري أن تتصرف إسرائيل وفقا للقانون الإنساني الدولي وقوانين الحرب، حتى عند مواجهة جماعة إرهابية لا تحترم أيا منهما".

وتابع أن نتنياهو "وافق على الحاجة إلى هذا النهج" لحماية المدنيين، وأن الحكومة الإسرائيلية عرضت "خطوات ملموسة" للقيام بذلك.

وقال بلينكن إنه يجب على إسرائيل تجنب "المزيد من التهجير الكبير للمدنيين داخل غزة"، مضيفا أنه يجب السماح للمدنيين النازحين بالعودة في نهاية المطاف، وتابع: "يجب ألا يكون هناك نزوح داخلي دائم".

وذكر وزير الخارجية الأمريكي أيضًا أنه يتعين على إسرائيل "تجنب الإضرار بالبنية التحتية الحيوية مثل المستشفيات ومحطات الطاقة ومرافق المياه"، وقال: "في نهاية المطاف، هذا ليس هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله فحسب"، وأضاف أنه "يصب أيضا في مصلحة إسرائيل الأمنية".

وتابع بلينكن أن الولايات المتحدة "تتطلع إلى قيام الحكومة الإسرائيلية باتخاذ بعض الخطوات الإضافية لوضع حد فعلي لعنف المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية"، وذكر: "في الوقت نفسه، ندرس الخطوات التي سنتخذها"، دون تقديم تفاصيل.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، طرح الرئيس الأمريكي جو بايدن فكرة "إصدار حظر على التأشيرات ضد المتطرفين الذين يهاجمون المدنيين في الضفة الغربية".

وفي اجتماعاته مع الحكومة الإسرائيلية الخميس، قال بلينكن إنه "أثار مخاوف عميقة بشأن الخطوات التي يمكن أن تؤدي إلى تصعيد التوترات في الضفة الغربية، بما في ذلك عنف المستوطنين المتطرفين، والمقترحات المقدمة من أجزاء من الحكومة الائتلافية الإسرائيلية لمواصلة توسيع المستوطنات".

وأضاف: "لقد أوضحت توقعاتنا بشأن معالجة هذه القضايا"، ولم يذكر رد الفعل من الجانب الإسرائيلي.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي توعد ، الخميس، باستئناف الحرب في غزة حتى تحقيق 3 أهداف، وذلك بعد لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي: "سنواصل هذه الحرب حتى تحقيق 3 أهداف: تحرير جميع الرهائن، والقضاء التام على حماس، وضمان عدم ظهور أي تهديد مثل هذا من غزة مرة أخرى".

في الوقت نفسه، أفاد بيان لوزارة الخارجية الأمريكية بأن بلينكن "أكد من جديد دعم الولايات المتحدة لحق إسرائيل في حماية نفسها من العنف الإرهابي امتثالا للقانون الإنساني الدولي، وحث إسرائيل على اتخاذ كل التدابير الممكنة لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين".