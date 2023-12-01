نشر الجمعة ، 01 ديسمبر / كانون الأول 2023

(CNN)-- أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، الخميس، أن بلاده استدعت سفيرها لدى إسبانيا للتشاور بعد أن انتقد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الهجمات الإسرائيلية على غزة.

وقال كوهين، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "في أعقاب التصريحات المشينة لرئيس الوزراء الإسباني، الذي كرر مرة أخرى اتهامات لا أساس لها من الصحة، قررت استدعاء سفيرنا في إسبانيا للتشاور في القدس".

وصرح سانشيز، الخميس بأن لديه "شكوك جدية بشأن التزام إسرائيل بالقانون الإنساني الدولي في غزة".

وقال سانشيز، في مقابلة مع قناة TVE الإسبانية المملوكة للدولة: "مع اللقطات التي نشاهدها والأعداد المتزايدة من الأطفال الذين يموتون، لدي شكوك جدية في أن إسرائيل تمتثل للقانون الإنساني الدولي".

وفي المقابل، ذكر وزير الخارجية الإسرائيلي: "إسرائيل تتصرف، وستواصل التصرف، وفقا للقانون الدولي، وستواصل الحرب حتى إعادة جميع الرهائن والقضاء على حماس في غزة".

وكذلك قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان، إنه أصدر تعليماته لوزير الخارجية باستدعاء السفيرالإسباني "بعد التصريحات المشينة التي أدلى بها رئيس الوزراء".