هل تهدف الإمارات إلى التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري؟ هذا ما قاله المدير العام لمؤتمر المناخ "كوب 28" لـCNN

رئيس مؤتمر "كوب 28" سلطان الجابر يرد على مزاعم "استغلال منصبه" لعقد صفقات: هل يُعقل أن يصدق أحد ما أمرًا كهذا؟

(CNN)-- أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة صندوقا للاستثمار الأخضر بقيمة 30 مليار دولار، حسبما أعلن رئيس الدولة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الجمعة، خلال كلمة في اليوم الثاني بمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" في دبي.

وقال الشيخ محمد بن زايد في افتتاح القمة العالمية للعمل المناخي وهي جزء من محادثات المناخ "COP28"، إن الصندوق "مصمم بشكل خاص لسد فجوة تمويل المناخ"، لافتا إلى أن الإمارات التزمت بخفض الانبعاثات بـ 40% بحلول 2030.

يُذكر أنه لطالما دفعت الدول النامية العالم الغني إلى توجيه المزيد من التمويل لمساعدته على تحقيق التحول الأخضر.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن المؤتمر سجل "عددا قياسيا لطلبات الحضور في المنطقتين الزرقاء والخضراء تصل إلى 500 ألف مشارك بواقع أكثر من 97 ألف مشارك في المنطقة الزرقاء و400 ألف في المنطقة الخضراء بمن فيهم وزراء وممثلون من المنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص، والشعوب الأصلية، والشباب، للإسهام في إعادة صياغة العمل المناخي العالمي، فيما يحضر الحدث أكثر من 180 من رؤساء دول وحكومات من حول العالم".